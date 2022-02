Azione Cattolica: Roma, oggi il terzo incontro online del ciclo “Dialoghi” sull’ecologia integrale

Terzo appuntamento per il ciclo di incontri online “Dialoghi”, organizzato dall’ Azione Cattolica della diocesi di Roma assieme all’Istituto Toniolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’obiettivo di offrire spazi di confronto e dialogo su temi che coinvolgono la società e la Chiesa nel tempo segnato dalla pandemia.

Al centro dell’incontro di oggi, 21 febbraio, dalle 18.30 sul canale YouTube dell’Azione Cattolica di Roma, c’è il tema “Tutto è connesso: verso l’ecologia integrale”.

Come declinare l’impegno di singoli e comunità a partire dai contenuti dell’enciclica Laudato si’? In che modo le sfide poste da un’economia che non uccida, dalla salvaguardia dell’ambiente e dal superamento delle disuguaglianze sociali possono essere affrontate con un’azione di rete coordinata ed efficace? Quali buone prassi sono già emerse dal confronto nelle Settimane sociali dei cattolici?

A questi interrogativi sono chiamati a rispondere Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana, Cecilia Dall’Oglio, direttrice associata programmi europei Movimento Laudato si’, e Vincenzo Tabaglio, docente alla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Modera il giornalista Simone Esposito, direttore di “Coscienza”, la rivista storica del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale).

Alla pagina www.acroma.it/dialoghi sono disponibili materiali relativi al tema dell’incontro, durante il quale sarà possibile fare domande sia tramite la chat di YouTube che tramite il canale Facebook Ac di Roma.