“Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni colpite nei giorni scorsi da calamità naturali, penso in particolare al sud-est del Madagascar, flagellato da una serie di cicloni, e alla zona di Petrópolis in Brasile, devastata da inondazioni e frane”. Così il Papa, dopo l’Angelus di ieri in piazza San Pietro. “Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti i familiari e sostenga quanti prestano soccorso”, la preghiera di Francesco.