Migrazioni: Cipro e Ue sottoscrivono memorandum d’intesa e un piano d’azione per un’accoglienza “in linea con le pertinenti norme e il diritto dell’Unione”

Un memorandum d’intesa e un piano d’azione dettagliato sono stati firmati oggi a Cipro dalla commissaria per gli affari interni Ylva Johansson e dal ministro dell’Interno cipriota Nicos Nouris. Nel programma sono coinvolti anche l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, la Guardia costiera e di frontiera europea (Frontex) e Europol, per “istituire un sistema di gestione della migrazione ben funzionante e a prova di futuro, in linea con le pertinenti norme di accoglienza e il diritto dell’Unione” si legge nel testo del memorandum. Tra gli impegni presi da Cipro, mettere in atto “riforme strutturali e migliorare gli sforzi di coordinamento e collaborazione” nella gestione dei flussi mentre la Commissione garantisce sostegno operativo e finanziario. Le autorità di Cipro dovranno perciò migliorare la qualità delle procedure di prima accoglienza (con l’obiettivo di alleggerire il peso sul grande campo di Pournara, ad esempio) e delle condizioni materiali di alloggio dei richiedenti asilo; implementare correttamente le procedure di verifica delle domande di asilo, l’iter per gli eventuali rimpatri o i processi di integrazione soprattutto nel caso di minori non accompagnati. Il rispetto degli standard europei è il parametro di valutazione che uno “steering group” apposito dovrà monitorare nel verificare la corretta implementazione degli impegni.