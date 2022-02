Diocesi: Assisi, il 23 febbraio alla Scuola socio-politica una lezione per “comunicare i fondi europei”

“Promuovere la circolazione, la disseminazione e la qualità delle informazioni e dei contenuti legati alla politica europea di coesione, sottolineando in particolare gli effetti che essa determina nella Regione Umbria”. Questo l’obiettivo della quarta lezione della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo”, in programma mercoledì prossimo, 23 febbraio alle ore 19, in presenza presso la sede dell’Istituto Serafico di Assisi o in modalità Zoom. Titolo della lezione: “Comunicare i fondi europei”. A parlarne saranno Fabio Raspadori, professore di Diritto dell’Unione europea all’Università di Perugia, e Marina Rosati, giornalista professionista che ha partecipato al progetto Esfu, (European funds, a Sustainable Future for Umbria) dell’Università degli Studi di Perugia, vincitore di un bando della Commissione europea sulla comunicazione dei fondi strutturali della Ue. Il progetto – spiega la diocesi – mira “a conoscere mezzi, strumenti e percorsi per attivare i fondi strutturali in un’ottica di crescita e competitività regionale”. Si può ancora partecipare alla lezione solo iscrivendosi alla Scuola attraverso la compilazione del modulo scaricabile dal sito web della diocesi.