Svezia: oggi a Stoccolma preghiera ecumenica per la pace in Ucraina

Su iniziativa del cardinale di Stoccolma, Anders Arborelius, insieme alla comunità cattolica degli ucraini, la Svezia cristiana oggi si ferma per pregare per la pace in Ucraina. Alle 15.30 si terrà una celebrazione nel duomo di Sant’Enrico, trasmessa in diretta streaming sul canale YouUube della diocesi. Il Consiglio delle Chiese cristiane ha preparato e diffuso una breve preghiera per chiedere a Dio che doni “intuizione, coraggio e slancio ai leader politici perché percorrano vie di pace”. Secondo il sito della comunità greco-cattolica dell’Ucraina a Stoccolma (che apparitene all’esarcato apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino di Germania e nei Paesi scandinavi) in Svezia la comunità ucraina sarebbe di circa 9.000 persone. “La preghiera e l’unità sono la nostra chiave per la pace oggi”, si legge sul profilo Facebook della comunità ucraina in Svezia, che invita a unirsi alla preghiera ecumenica di oggi.