Scuola: Unicef, cordoglio per la scomparsa di Luciana Della Fornace

“La perdita di Luciana Della Fornace lascia un grande vuoto e una grande tristezza dentro di noi”. Unicef Italia esprime profondo cordoglio per la perdita di Luciana Della Fornace, storica presidente per tanti anni dell’Agiscuol: “La ricordiamo per la sua incrollabile passione, il suo forte impegno a promuovere l’arte cinematografica fra i più giovani, con una sensibilità particolare sulle tematiche relative all’infanzia e all’adolescenza – ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia -. In questi anni Luciana ha avvicinato il cinema a tanti ragazzi e ragazze, attraverso momenti di confronto, riflessione, dibattito”. Proprio per sottolineare il legame ideale tra il mondo del cinema e l’infanzia, l’Unicef Italia collabora da molti anni con l’Agiscuola per il premio Leoncino d’oro, e la Segnalazione Cinema For Unicef, che ogni anno vengono attribuiti da una giuria di ragazzi e ragazze alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.