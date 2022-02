David Sassoli: Cesena, incontro per ricordare il presidente dell’Europarlamento. Ieri omaggio a Zaccagnini per 110 anni dalla nascita

(Foto Ass. Benigno Zaccagnini)

Un incontro per ricordare David Sassoli, a due mesi dalla morte del presidente del Parlamento europeo. Ad organizzarlo, per venerdì 4 marzo (ore 18, sala Cacciaguerra, viale Bovio 72) a Cesena, l’associazione cesenate “Benigno Zaccagnini”, assieme alla sezione Ursula Hirschmann del Movimento Federalista europeo. A parlare saranno il giornalista Gianni Borsa (corrispondente dell’agenzia Sir dalle istituzioni europee e presidente dell’Azione Cattolica ambrosiana), Roberto Di Giovan Paolo (giornalista ed ex senatore), Irene Giuntella (giornalista Affari Ue a Bruxelles) e Silvia Costa, già europarlamentare e attuale commissaria straordinaria per il recupero dell’ex carcere di Ventotene (culla del federalismo europeo). L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’associazione.

Intanto ieri l’associazione cesenate ha reso omaggio a Zaccagnini, ex segretario nazionale della Democrazia Cristiana, del quale quest’anno ricorre il 110° anniversario della nascita (Faenza il 17 aprile 1912). Una delegazione dell’associazione si è recata prima al cimitero di Ravenna, poi alla chiesa di Santa Maria in Porto per la messa celebrata dal priore della basilica del Monte di Cesena, padre Mauro Maccarinelli. Il presidente dell’associazione, Damiano Zoffoli, ha ricordato il legame ed i rapporti di Zaccagnini con Cesena. Per l’occasione i figli, Giovanni e Livia Zaccagnini hanno consegnato all’associazione la Bibbia, la Divina Commedia del padre ed un album di foto. Costituita nel 1998 a Cesena, l’associazione ha iniziato le proprie attività nel 2003 con l’inaugurazione della sede sociale da parte del Presidente emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.