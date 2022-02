Ucraina: meccanismo protezione civile dell’Ue attivato per sostenere la popolazione in “tutti i possibili scenari”

Il meccanismo di protezione civile dell’Ue è al lavoro per poter offrire assistenza di emergenza al governo ucraino nel sostenere la popolazione civile e “prepararsi a tutti i possibili scenari”. Alcuni Paesi europei hanno già dichiarato la propria disponibilità a inviare materiale medico e sanitario, ma non solo: offerte sono arrivate dalla Slovenia (mascherine, guanti, stivali di gomma e generatori diesel), dalla Romania (medicinali), dalla Francia (tende, coperte e sacchi a pelo, kit igienici, latrine a secco, guanti protettivi nucleari, radiologici, batteriologici e chimici, oltre a medicinali e un presidio medico avanzato), dall’Irlanda e dall’Austria. “L’Ue è pienamente solidale con il popolo ucraino e fornisce un sostegno concreto. Da quando l’Ucraina ha chiesto il nostro aiuto, abbiamo lavorato instancabilmente per aiutare le autorità”, ha dichiarato il commissario per la gestione della crisi Janez Lenarčič che, annunciate le prime offerte ha affermato “aspettarsi altre offerte di aiuto da altri Stati membri dell’Ue nei prossimi giorni”.