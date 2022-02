Pasolini: La Civiltà Cattolica, a 100 anni dalla nascita una nuova monografia della collana digitale “Accènti”

A 100 anni dalla nascita (5 marzo 1922-2 novembre 1975), Pier Paolo Pasolini raccontato da La Civiltà Cattolica. “Vorrei che le mie esigenze espressive, la mia ispirazione poetica, non contraddicessero mai la vostra sensibilità di credenti. Perché altrimenti non raggiungerei il mio scopo di riproporre a tutti una vita che è modello – sia pure irraggiungibile – per tutti”. Scriveva così Pasolini nel febbraio 1963 a Lucio Caruso, volontario della Pro Civitate Christiana, in una lettera con la quale chiedeva collaborazione alla Cittadella di Assisi per la stesura della sceneggiatura del “suo” Vangelo secondo Matteo.

La rivista dei gesuiti sceglie di presentare i saggi sulla sua opera nell’ordine in cui sono apparsi su La Civiltà Cattolica. “Nulla mi pare più contrario al mondo moderno di quella figura”, scriveva Pasolini di Gesù sempre nel 1963 contrapponendo le parole di Cristo alla “vita come si sta configurando all’uomo moderno, la sua grigia orgia di cinismo, ironia, brutalità pratica, compromesso, conformismo, glorificazione della propria identità nei connotati della massa, odio per ogni diversità, rancore teologico senza religione”. Nel suo rapporto con il sacro, fa notare La Civiltà Cattolica in lui emergono “due elementi contrastanti che convivevano all’interno della sua personalità: da una parte, una religiosità di tipo istintivo, informe, lontana dalla sistematizzazione dei dogmi del cristianesimo; dall’altra, come figlio del suo secolo, non poteva non razionalizzare tutto questo”.

Il volume “Pasolini” include i contributi di Enrico Baragli, Elena Buia Rutt, Ferdinando Castelli, Giuseppe De Rosa, Virgilio Fantuzzi, Giampaolo Pignatari; con una Presentazione firmata dal direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro. “Accènti” è la collana monografica curata dalla rivista dei gesuiti, che raccoglie, attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La Civiltà Cattolica. “Pasolini” (135 pagine) è disponibile da oggi per l’acquisto sul sito della rivista www.laciviltacattolica.it (in formato .pdf), sulle applicazioni de La Civiltà Cattolica per tablet e smartphone (gratis per gli abbonati), ed è ordinabile in formato cartaceo sullo store Amazon.