Germania: crisi internazionali, abusi nella Chiesa e cammini sinodali nella plenaria primaverile dei vescovi

Dal 7 al 10 marzo 2022 si svolgerà nel centro educativo e congressuale dei “Quattordici Santi” dell’arcidiocesi di Bamberga l’assemblea plenaria primaverile della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Vi parteciperanno 66 membri della Conferenza episcopale tedesca guidati dal presidente, il vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing. Il fulcro delle deliberazioni è il cammino sinodale della Chiesa cattolica in Germania. Per due intere giornate, l’assemblea generale tratterà i dibattiti precedenti, i testi attuali e l’andamento del cammino sinodale, anche in riferimento al Sinodo mondiale della Chiesa cattolica. Ciò include anche una discussione iniziale su come le risoluzioni possa, eventualmente, essere attuate realisticamente nelle varie diocesi. Tra gli altri temi, sarà il vescovo di Treviri, mons. Stephan Ackermann, in qualità di rappresentante della Dbk per le questioni relative agli abusi sessuali nel settore ecclesiastico e per le questioni relative alla protezione dei bambini e dei giovani, a presentare un rapporto sullo stato attuale del trattamento degli abusi sessuali e sull’evoluzione dei casi più spinosi che riguardano le arcidiocesi di Colonia e Monaco-Frisinga: ciò anche in vista dell’inizio delle analisi indipendenti anche in altre diocesi tedesche. L’Assemblea generale si occuperà anche anche degli sviluppi politici e religiosi mondiali, con particolare riferimento all’India e alla situazione di grave tensione tra Ucraina e Russia. Nella sessione di apertura dell’assemblea generale del 7 marzo 2022, parteciperà anche il nunzio apostolico in Germania, mons. Nikola Eterović.