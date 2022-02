Diocesi: Bologna, ritornano in cattedrale “Le Notti di Nicodemo” con l’arcivescovo Zuppi, lo psicanalista Recalcati e il teologo Hernandez

Mercoledì 23 febbraio alle 21, nella cattedrale di Bologna, l’arcivescovo card. Matteo Zuppi modererà il primo appuntamento de “Le Notti di Nicodemo”, proposte dalla Chiesa di Bologna e dedicate al dialogo tra il pensiero umano e la fede cristiana sulle domande dell’uomo che nel buio cerca la luce, specie in questo tempo di pandemia. Interverranno assieme all’arcivescovo lo psicanalista Massimo Recalcati e il teologo gesuita Jean-Paul Hernandez sul tema “Fragilità, sorella mia”. Il secondo incontro su “Paura e fine” è in programma mercoledì 23 marzo, alle 21, sempre in cattedrale insieme all’arcivescovo, con il confronto tra il filosofo Luciano Floridi e il teologo e musicologo mons. Pierangelo Sequeri.

“Ascoltiamo le domande che sono sorte un po’ in tutti noi – afferma il card. Zuppi – per cercare nuove possibilità, nuovi percorsi. Vogliamo confrontarci con il pensiero umano e ritrovare le parole della fede. Nicodemo è un uomo adulto e che comprende, che non si prende in giro, che non fa il giovanile ad ogni costo. Sperimenta il limite e la fatica, il peso, e non finge di essere quello che non è. Tanto che la proposta di Gesù di essere nuovi, di rinascere, gli sembra impossibile. È rigoroso, serio, non cerca sconti, si pone delle domande autentiche e vuole una risposta vera: proprio quello che cerchiamo di fare con ‘Le Notti di Nicodemo’”.