Giornata personale sanitario: Fico, “grazie a chi ogni giorno lavora per la salute della comunità. Sistema pubblico e universale va protetto e potenziato”

“Grazie a medici, infermieri, operatori sanitari che ogni giorno lavorano per la salute della comunità. Il nostro Sistema sanitario pubblico e universale va protetto e potenziato: deve contare su risorse umane e finanziarie adeguate non solo ad affrontare le emergenze ma soprattutto a fornire ogni giorno quei servizi essenziali per una piena tutela del diritto alla salute – anche quella mentale di cui si è occupato recentemente il Parlamento – e per la garanzia dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà”. Così ieri il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione della seconda Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.