Venezuela: vescovi, al via domani in modalità on line la CXVI Assemblea plenaria

Si svolgerà dal 7 al 9 luglio, in modalità on line, la CXVI Assemblea plenaria ordinaria dell’episcopato venezuelano (Cev). L’assemblea inizierà con l’adorazione eucaristica della diocesi di San Cristóbal, presieduta da mons. Mario Moronta, vescovo della stessa diocesi e primo

vicepresidente della Cev. La prolusione sarà poi pronunciata dall’arcivescovo José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Conferenza episcopale venezuelana, mentre oi l’Incaricato d’affari della Nunziatura apostolica in Venezuela, mons. Ignazio Ceffalia rivolgerà un saluto ai vescovi presenti. Tra i temi che saranno affrontati: la II Assemblea nazionale della Pastorale, il processo di ascolto dell’Assemblea ecclesiastica di America Latina e Caraibi, le conclusioni sul primo e secondo Meeting virtuale con vescovi e sacerdoti, il Sinodo sinodale e la ristrutturazione del Segretariato permanente dell’Episcopato venezuelano. Si parlerà anche delal pastorale per i migranti venezuelani e della situazione pandemica, comprese le vaccinazioni. Il 9 luglio sarà presentata la consueta Esortazione pastorale, quindi si terrà l’incontro del

Consiglio permanente nel pomeriggio.