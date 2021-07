Diocesi: Caritas Fabriano-Matelica, 15mila euro a favore di famiglie bisognose per acquistare libri e materiali scolastici

Supportare le famiglie in stato di necessità per l’acquisto dei libri di testo e materiale scolastico di cancelleria. Nasce con questa finalità il progetto “Scuola & Dignità” promosso dalla Caritas diocesana di Fabriano-Matelica grazie al quale verrà messo a disposizione un importo complessivo pari 15mila euro. 12.500 euro saranno utilizzati per consentire l’acquisto di libri scolastici (100 euro a figlio/a) a famiglie residenti nei Comuni della diocesi (Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga), il cui Isee sia pari o inferiore a 9.360 euro; i restanti 2.500 euro saranno destinati all’acquisto di materiale di cancelleria (quaderni, colori, penne, ecc.), che sarà distribuito presso l’Emporio della carità. “Ogni oggetto – viene spiegato – avrà un punteggio, come il resto del materiale che generalmente viene distribuito all’Emporio”.

Chi si trova in stato di necessità e intende usufruire dei fondi disponibili dovrà recarsi presso il Centro di ascolto della Caritas diocesana (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12), presentando tutta la documentazione necessaria.