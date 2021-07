Papa Francesco: nuovo video per la Giornata del migrante e del rifugiato, “curare chi è ferito, allontanando ogni paura”

“Curare chi è ferito, allontanando ogni paura”. È un altro passo verso la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà domenica 26 settembre. Nel nuovo video in preparazione all’appuntamento – informa la sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale – Papa Francesco esorta a far sì che “non ci siano più gli altri, ma solo un noi”, invitando la Chiesa a uscire a curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza paure o pregiudizi. Nel nuovo video inedito, anche la testimonianza di un sacerdote che, lungo la rotta balcanica, cura le ferite dei tanti migranti che si trovano a vivere in condizioni terribili.