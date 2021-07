Polonia: 11 volontari Caritas sull’isola greca di Lesbos in aiuto dei profughi. Promossa una raccolta di fondi nazionale

Gli 11 volontari di Caritas Polska che in questo mese di luglio approderanno sull’isola greca di Lesbos per aiutare i profughi hanno dai 18 ai 34 anni. Si occuperanno della distribuzione di viveri e si prenderanno cura dei bambini organizzando per loro dei giochi ma anche l’insegnamento della lingua inglese. “Ovviamente sono preoccupata della situazione che troverò sul posto, ma vorrei tanto aiutare quelle persone e anche conoscere le loro storie”, dice Aleksandra Szoc, che in Polonia è traduttrice e correttrice dei testi presso uno studio di registrazioni audio. Marta Dobrzynska, coordinatrice del volontariato della Caritas polacca, sottolinea che le persone scelte per andare a Lesbos hanno alle spalle molteplici esperienze di lavoro presso i centri della Caritas ma anche presso le altre organizzazioni caritatevoli. La Caritas polacca, oltre ad uno speciale programma di sostegno a favore dei profughi a Lesbos che viene sovvenzionato anche dal bilancio dello Stato attraverso un Fondo per asilo, migrazioni e integrazioni, ha promosso una raccolta fondi specifica in tutta la Polonia.