Papa al Gemelli: Martinez (RnS), “possa presto tornare a casa, pienamente ristabilito in salute”

“Con affetto filiale ci stringiamo a Papa Francesco, ringraziando il Signore per il buon esito dell’intervento chirurgico”. Lo scrive, in un messaggio, Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito (RnS), in un messaggio di auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, dopo l’intervenuto subito domenica sera. “Intercediamo con forza nella preghiera, perché il Santo Padre possa presto tornare a casa, pienamente ristabilito in salute. Il Padre di ogni consolazione guardi benigno a quanti soffrono nel corpo e nello spirito”, conclude Martinez.