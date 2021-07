Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini visita i ragazzi ai campi estivi. “Donate sorrisi, siate felici, non perdete l’occasione per amare”

“Sono venuto qui a Santa Caterina per dire ai nostri ragazzi che la terra è piena della gloria di Dio, che in questi luoghi così belli si percepisce con facilità. La terra è piena della gloria di Dio anche perché in ogni luogo c’è gente che è capace di amare perché è amata dal Signore”. Lo ha affermato mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, che oggi ha visitato nella località della Valfurva il campeggio di Casatenovo e i ragazzi dell’Azione cattolica che stanno vivendo un campo alla casa La Benedicta. “Sono venuto a Santa Caterina per esaltare l’amicizia, perché si è cristiani solo insieme. L’amicizia è la grazia di rapporti che aiutano a diventare migliori. È un aiuto per compiere le grandi imprese del bene. Nell’amicizia – tanto importante per i ragazzi e gli adolescenti – ognuno dona un po’ di sé all’altro”. “Vorrei anche dire che insieme possiamo imparare a pregare. La vita non è un insieme di coincidenze: è una vocazione, perché il Padre, attraverso Gesù, ci chiama alla felicità. Dunque preghiamo per ricordarci sempre la nostra chiamata ad essere felici”.

Mons. Delpini, accolto con entusiasmo dai ragazzi e dai loro educatori, ha affermato durate un momento di preghiera: “Non perdete l’occasione per amare”; “non lasciate che nessuno vada via da voi senza un sorriso”; “non sottovalutatevi mai perché siete fatti a immagine di Dio”; “non dimenticatevi della vostra vocazione a essere felici”. Al termine della mattinata l’arcivescovo è poi ripartito per Ponte di Legno dove presiederà la riunione della Conferenza episcopale lombarda.