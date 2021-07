Madre Cabrini: suor Staley (superiora Msc), “la nostra missione è portare l’amore di Gesù fino ai confini della terra, soprattutto ai più vulnerabili”

“L’anniversario della canonizzazione della nostra fondatrice Santa Francesca Saverio Cabrini è per noi Missionarie del Sacro Cuore di Gesù un’occasione per riconfermare la nostra missione: portare l’amore di Gesù fino ai confini della terra, in modo particolare ai più vulnerabili”. Lo afferma suor Barbara Staley, superiora generale delle Missionarie del Sacro Cuore (Msc), in occasione del 75° anniversario della canonizzazione di santa Francesca Saverio Cabrini, avvenuta il 7 luglio 1946. “Lei leggeva i giornali, ovunque si trovasse, per sapere che cosa accadeva nel mondo, perché non si può rispondere ai problemi della società, non si può portare l’amore di Cristo nel mondo se non si conosce che cosa sta succedendo – aggiunge la superiora -. Fu una donna in anticipo sui tempi, la sua dedizione e il suo mandato di servire Dio non si sono ridotti a una questione solo spirituale, ma incarnata. Oggi noi Suore e laici Cabriniani lavoriamo per essere mani, cuore, occhi, orecchie di Cristo nel mondo, traducendo l’amore per il Sacro Cuore di Gesù in opere concrete di carità”.