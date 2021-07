Associazioni: Acli, Santino Scirè riconfermato presidente della Fondazione Grandi

L’Assemblea della Fondazione Achille Grandi, riunita oggi presso la sede nazionale delle Acli, ha riconfermato come presidente Santino Scirè e ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che è così composto: Francesco Prina (vice presidente), Lorenzo Gaiani, Raffaele Morese, Paolo Petracca e Lidia Borzì.

Santino Scirè, classe 1978, sposato con Rossella, papà di Carla ed Elena, imprenditore e da sempre esperto in politiche attive del lavoro, entra nelle Acli nel 2003 e fonda nel suo paese, Motta Sant’Anastasia (Catania), un circolo Acli intitolato a Marco Biagi. Prosegue il suo percorso all’interno dell’associazione prima come presidente provinciale delle Acli di Catania, che guida dal 2005 al 2008 e poi come presidente delle Acli Sicilia, dal 2008 al 2016. Dal 2012 al 2016 è vicepresidente nazionale in particolare con la delega al Lavoro, alla famiglia e all’immigrazione. Nel febbraio 2019 viene eletto presidente della Fondazione Achille Grandi.

“L’azione della Fondazione Achille Grandi per i prossimi anni – ha dichiarato Scirè – si concentrerà su due direttrici: prima di tutto vogliamo rilanciare le scuole di formazione politica, fondamentali per crescere una classe dirigente competente e appassionata. E poi vogliamo curare la rete degli amministratori locali, una rete che sia capace di aprire l’Agorà delle comunità locali in una discussione sui temi chiave del Pnrr e della Next Generation Eu da cui dipende il futuro del nostro paese”.