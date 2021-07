Sud Sudan: Unicef, a 10 anni dall’indipendenza 4,5 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti umanitari

Un numero record di 4,5 milioni di bambini – 2 su 3 – nel Sud Sudan hanno un disperato bisogno di aiuto umanitario. Lo ricorda l’Unicef in vista del 10° anniversario dell’indipendenza del Sud Sudan che ricorre il 9 luglio 2021. Episodi di violenza e conflitto, inondazioni ricorrenti, siccità, altri eventi meteorologici estremi alimentati dal cambiamento climatico e una crisi economica sempre più profonda “hanno portato a un’insicurezza alimentare estremamente elevata e a una delle peggiori crisi umanitarie del mondo – afferma Unicef -. Il recente accordo di pace, che è stato attuato solo in parte, non è riuscito finora a portare alcun miglioramento alle sfide che i bambini e i giovani del Paese devono affrontare”. Gli alti livelli di insicurezza alimentare sono particolarmente preoccupanti. Si prevede che circa 1,4 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta quest’anno, la cifra più alta dal 2013. Più di 300.000 bambini – il numero più alto mai registrato nel Paese – soffriranno della peggiore forma di malnutrizione e rischieranno di morire se non verranno garantite cure. “La speranza e l’ottimismo che i bambini e le famiglie del Sud Sudan hanno provato alla nascita del loro Paese nel 2011 si sono lentamente trasformati in disperazione e sconforto”, ha dichiarato il direttore generale dell’Unicef, Henrietta Fore. Circa 8,3 milioni di persone in Sud Sudan hanno bisogno di assistenza umanitaria, un numero molto più alto rispetto ai livelli visti durante la guerra civile del 2013-2018, che andavano da 6,1 a 7,5 milioni di persone. Il tasso di mortalità dei bambini è tra i più alti al mondo ed è stato stimato che 1 bambino su 10 non raggiungerà il suo quinto compleanno. A causa dell’accesso limitato all’istruzione e degli alti tassi di abbandono scolastico, 2,8 milioni di bambini non vanno a scuola, la più alta percentuale di bambini che non vanno a scuola nel mondo, oltre il 70% dei bambini in età scolare. La chiusura delle scuole per 14 mesi a causa della pandemia da Covid ha spinto altri 2 milioni di bambini fuori dalla scuola. L’Unicef ha lanciato un appello di 180 milioni di dollari per assistere i bambini più vulnerabili quest’anno. A metà anno, questo appello è finanziato solo per un terzo.