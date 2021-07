Spagna: Burgos, al via la 73ª Settimana di missionologia

La Commissione episcopale per le missioni e la cooperazione con le Chiese, le Opere missionarie pontificie, la delegazione delle Missioni di Burgo e la sede di Burgos della Facoltà di teologia della Spagna del Nord organizzano la 73ª Settimana spagnola di missionologia, oggi e domani. Con il titolo di “Laicità, dialogo interreligioso e missione” torna a svolgersi, dopo l’interruzione per la pandemia.

Benché le sessioni si svolgeranno attraverso videoconferenze, l’aula magna della Facoltà di teologia accoglierà al massimo 60 persone, per motivi di sicurezza sanitaria.

Oggii interverrà il card. Celestino Aós Braco, arcivescovo di Santiago del Cile, con la relazione “Laicità e missione”. Domani interverrà il card. Cristóbal López Romero, salesiano, arcivescovo di Rabat (Marocco), per parlare di “Dialogo interreligioso fraterno e missione”.

La Settimana spagnola di missionologia di Burgos si svolge dal 1947, affrontando temi fondamentali della missione.