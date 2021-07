Commissione Ue: adottate misure per una “finanza sostenibile”. Dombrovskis, “combattiamo l’ecologismo di facciata”

La Commissione europea ha adottato oggi diverse misure per una “finanza sostenibile”. La nuova strategia per la finanza sostenibile “definisce alcune iniziative per affrontare i cambiamenti climatici e altre sfide ambientali, aumentando nel contempo gli investimenti e l’inclusione delle Pmi nella transizione dell’Ue verso un’economia sostenibile”. La proposta di norma europea per le obbligazioni verdi creerà invece, nelle intenzioni della Commissione, “uno standard rigoroso, a cui aderire volontariamente, per le obbligazioni che finanziano investimenti sostenibili”. La Commissione, sulla base dell’articolo 8 del regolamento Tassonomia, ha adottato poi un “atto delegato” relativo alle informazioni che le società finanziarie e non finanziarie sono tenute a comunicare sulla sostenibilità delle loro attività.

La strategia odierna delinea – secondo una nota dell’esecutivo Ue – in particolare sei linee d’intervento: ampliare l’attuale arsenale legislativo sulla finanza sostenibile per facilitare l’accesso al finanziamento della transizione; rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di Pmi e consumatori dotandoli degli strumenti e degli incentivi giusti per accedere al finanziamento della transizione; rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi che incombono sulla sostenibilità; aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità; garantire l’integrità del sistema finanziario dell’Ue e monitorarne la transizione ordinata verso la sostenibilità; creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile e sostenere i Paesi partner dell’Unione. La Commissione riferirà sull’attuazione della strategia entro la fine del 2023 e “sosterrà attivamente gli Stati membri nei loro sforzi di adesione alla finanza sostenibile”.

Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, che sovrintende anche alla Stabilità finanziaria, ai servizi finanziari e all’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “La strategia odierna sulla finanza sostenibile è fondamentale per generare i finanziamenti privati che servono a realizzare i nostri obiettivi climatici e affrontare altre sfide ambientali. Vogliamo inoltre creare opportunità di finanziamento sostenibili per le piccole e medie imprese. Dato che le sfide globali richiedono un’azione globale, collaboreremo con i nostri partner internazionali per approfondire la cooperazione intorno alla finanza sostenibile. Proponiamo anche una norma per le obbligazioni verdi per combattere l’ecologismo di facciata e indicare in modo chiaro le obbligazioni che sono davvero un investimento sostenibile”.