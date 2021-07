Coronavirus Covid-19: Fondazione Asm, “vaccino in gravidanza protegge mamme e nascituri”

“Le donne italiane in gravidanza, quelle che allattano e quelle che provano ad avere un bambino sono confuse, non sanno se vaccinarsi o no contro il Covid. È necessario fornire delle informazioni chiare e precise”. L’appello arriva dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). Per questo la Fondazione Asm per la salute dell’infanzia sta promuovendo la diffusione di informazioni utili.

Diverse evidenze scientifiche dimostrano che “la vaccinazione per il Covid-19 stimola, così come qualsiasi altro vaccino che viene somministrato in gravidanza, la risposta immunitaria della mamma, che trasmette gli anticorpi al bambino attraverso la placenta e il latte materno”, spiega Irene Cetin, membro del comitato scientifico della Fondazione e direttore Ostetricia e ginecologica dell’ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”. Sulla base del meccanismo di azione di questi vaccini, gli esperti ritengono improbabile che essi rappresentino un rischio per le donne in gravidanza e in allattamento. L’8 gennaio 2021, l’Oms ha confermato sicurezza ed efficacia dei vaccini a mRna.

Cetin ricorda che gli anticorpi materni anti Sars-CoV-2 attraversano la placenta dopo l’infezione contratta dalla madre durante la gravidanza e che le concentrazioni di anticorpi nel sangue cordonale sono correlate alle concentrazioni anticorpali materne. Questo suggerisce che “gli anticorpi Sars-CoV-2 indotti dal vaccino, simili agli anticorpi acquisiti naturalmente, sono protettivi contro l’infezione nel neonato”. “La vaccinazione – afferma – può essere effettuata in qualunque periodo della gravidanza e va raccomandata anche durante l’allattamento materno, che va promosso, sostenuto e non interrotto”.

Per rispondere a interrogativi e dubbi all’ordine del giorno in gravidanza, gli esperti del Filo Rosso di Asm (servizio telefonico di consulenza medica gratuita) oggi rispondono anche alle richieste sul Covid-19 . Questi i numeri: per Milano 02-89.10.207; Roma 06-58.00.897; Varese (dedicato esclusivamente alle malattie genetiche) 0332-21.71.00.