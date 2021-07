Tv2000: domani in onda il documentario “Papa Francesco. La mia idea di arte”

“Papa Francesco. La mia idea di arte” è il titolo del documentario in onda su Tv2000 domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 21.40. “Il rapporto fra Chiesa e arte è sempre stato molto stretto e molti pontefici hanno espresso il loro pensiero sull’arte e sulla sua funzione – si legge nella nota di presentazione -. Il documentario, diretto da Claudio Rossi Massimi e scritto dalla giornalista Tiziana Lupi, è tratto dall’omonimo libro in cui Bergoglio esprime chiaramente il suo punto di vista su ciò che è e deve essere l’arte: testimone credibile della bellezza del Creato, strumento di evangelizzazione e di contrasto della cultura dello scarto”.

Papa Francesco suggerisce così una serie di opere per descrivere e spiegare al mondo la sua idea. Dai Musei Vaticani, fino a Piazza San Pietro e alla Basilica Vaticana, lo spettatore cammina nella galleria d’arte ideale suggerita del Pontefice. Le opere presentate lungo questo itinerario sono: il “Torso del Belvedere”, “La dea che allatta un bambino”, “Il Buon Pastore”, “L’Obelisco di San Pietro”, “San Pietro in Cattedra”, “Le Opere di Misericordia”, “La Deposizione del Caravaggio”, la “Cappella Sistina”, “Il Cristo operaio” e “La Vergine di Lujan” entrambe di Alejandro Marmo, fino alla Renault 4 donata al Pontefice dal parroco veronese don Renzo Zocca.