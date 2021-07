Giornali Fisc: Rieti, disponibile la nuova App per leggere l’edizione settimanale

Frontiera Rieti, settimanale diocesano

“Frontiera”, il settimanale della diocesi di Rieti, aderente alla Fisc, mette a disposizione dei suoi lettori una nuova App grazie alla quale è possibile leggere l’edizione settimanale non solo sfogliando con la consueta versione stampata, ma anche attraverso computer, smartphone e tablet. È la stessa testata a darne notizia attraverso la sua edizione on line frontierarieti.com. “Con una semplice registrazione, l’applicazione consente l’accesso diretto da qualunque dispositivo ai contenuti del settimanale, agevola la lettura degli arretrati, dispone di una funzione per tenere a portata di mano gli articoli preferiti e di soluzioni che facilitano la lettura. Si riceve l’edizione digitale ogni venerdì mattina alle ore 8 e non solo: nell’applicazione convergono i contenuti degli altri media diocesani ed esclusivi contenuti redazionali”. Si può accedere alla nuova possibilità di lettura e registrarsi installando l’App sui dispositivi Apple e Android rispettivamente da App Store e Google Play cercando ‘Frontiera Rieti’, oppure dal computer attraverso il sito frontierarieti.com.