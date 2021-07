Anziani: Acli e Fap Roma, luglio dedicato ai nonni della capitale. Diverse iniziative per non lasciarli soli

Le Acli di Roma insieme alla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli di Roma dedicano il mese di luglio agli anziani, mettendo in campo una serie di iniziative rivolte alla terza età, che faranno da tappe di avvicinamento alla prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco, che si celebrerà domenica 25 luglio.

La prima iniziativa, promossa grazie alla collaborazione dei circoli Acli Arteis, Cosimelli e Nucleo Acli dipendenti comunali, è “E… state al sicuro”, un percorso che prevede una serie di attività ma anche un servizio di accompagnamento per tamponi e/o vaccini grazie al taxi solidale, uno sportello di supporto psicologico e, soprattutto, un corso dedicato agli anziani e ai loro caregiver sull’utilizzo di Pc, smartphone e tablet e di formazione sullo Spid. Necessaria la prenotazione.

Il secondo appuntamento, mercoledì 21 luglio, alle 17, presso la Sala Baldini della chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli (piazza Campitelli 9), è una performance di musica classica con musiche di Quantz, M. A. Charpentier e Vivaldi.. Ingresso gratuito ma con posti contingentati.

Infine, giovedì 22 luglio l’appuntamento del Cantiere Roma dedicato proprio agli anziani della Capitale, iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l’obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini, quindi partendo dall’ascolto dal basso. Al termine degli appuntamenti in programma le Acli di Roma presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco.