Diocesi: Napoli, stasera la Pastorale carceraria promuove l’incontro “Ritrovarsi per ricominciare” con mons. Battaglia

“Ritrovarsi per ricominciare”: stasera, alle ore 18, presso il Centro diocesano di pastorale carceraria, a Napoli, in via Giuseppe Buonomo 39/41, l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, incontra i volontari della Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale, del Centro penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano e del Centro di accoglienza per detenuti “Liberi di Volare”. Si tratta di un evento promosso dalla Pastorale carceraria dell’arcidiocesi di Napoli.

Alla presenza di don Franco Esposito, direttore della Pastorale carceraria diocesana di Napoli e cappellano del carcere di Poggioreale, l’incontro avverrà secondo le norme di sicurezza previste per l’emergenza Coronavirus e “rappresenterà un momento significativo di ripresa, dopo la sospensione, dovuta dalla pandemia, del servizio di volontariato carcerario, strumento rieducativo ed unica garanzia affinché le carceri non siano solo un deposito umano”, si legge in una nota. Nell’occasione, “saranno ribadite le motivazioni che sono alla base del volontariato e saranno presentate le proposte di servizio che avranno inizio a partire dal mese di settembre. Gli ospiti della casa di accoglienza, inoltre, allieteranno l’evento con musiche e canti”.

“La Chiesa napoletana in uscita, con il suo pastore, noto da sempre per la sua naturale propensione verso gli ultimi, dimostra, ancora una volta, la sua vicinanza ad ogni forma di disagio, attraverso il popolo cristiano dei missionari volontari, ritrovandosi per ricominciare insieme”, conclude la nota.