Papa Francesco: ai siro-malabaresi, “camminare insieme al popolo di Dio”

“Camminare insieme al popolo di Dio perché l’unità supera ogni conflitto”. È l’augurio del Papa, nella lettera indirizzata ai vescovi, sacerdoti, religiosi e laici della Chiesa siro-malabarese – diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede – in cui Francesco ricorda l’importanza dell’accordo raggiunto nel 1999 per uniformare la Santa Qurbana (la Sacra Liturgia, ndr). “È stato un importante passo avanti per una maggiore stabilità e una comunione ecclesiale”, osserva il Papa, ricordando l’impegno di San Giovanni Paolo II che, nella visita apostolica in India del 1986, inaugurò la restaurata Qurbana e beatificò padre Kuriakose Elias Chavara e suor Alfonsa Muttathupandathu nello stadio Nahru di Kottayam. Nel dicembre del 1992, Papa Wojtyla elevò la Chiesa siro-malabarese a sede arcivescovile maggiore e nominò il cardinale Antony Padiyara di Ernakulam-Angamaly primo arcivescovo maggiore. “Nonostante alcune difficoltà, che richiedono un continuo discernimento nella vita della vostra Chiesa, le norme approvate – si legge nella Lettera – per la celebrazione eucaristica hanno dato notevoli frutti, compresa l’evangelizzazione in quei luoghi, specialmente le Eparchie missionarie, dove l’intera comunità si è unita nella pacifica e orante osservanza, interpretando il continuo consenso della Gerarchia come un frutto dello Spirito Santo”.