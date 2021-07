Cinema: Gff, la nuova avventura Disney “Jungle Cruise” sarà presentata in anteprima italiana il 26 luglio a #Giffoni50Plus

La nuova avventura Disney “Jungle Cruise” sarà presentata in anteprima italiana il 26 luglio a #Giffoni50Plus, la cinquantunesima edizione del festival in programma dal 21 al 31 luglio. Lo annuncia oggi il Giffoni Film Festival.

Protagonisti di questa divertente corsa lungo il Rio delle Amazzoni sono Dwayne Johnson (The Rock) ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton.

Diretto da Jaume Collet-Serra e ispirato alla celebre attrazione di Disneyland, dopo l’anteprima di Giffoni il film arriverà il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso Vip.

Siamo agli inizi del XX secolo. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

“Jungle Cruise” è interpretato da Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Il film è prodotto da John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia e Beau Flynn, mentre Scott Sheldon e Doug Merrifield sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Michael Green e Glenn Ficarra & John Requa, da un soggetto di John Norville & Josh Goldstein e Glenn Ficarra & John Requa.