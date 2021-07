Paesi Bassi: diagnosi di tumore al cervello per il vescovo di Roermond, mons. Smeets. Solidarietà da tutta la Chiesa olandese

Mons. Harrie Smeets, il vescovo di Roermond, nei Paesi Bassi, ha un tumore al cervello, dovrà essere sottoposto a una terapia aggressiva e non si può definire una prognosi per una completa guarigione. A dare queste informazioni è una nota ufficiale della diocesi. A fine maggio il vescovo era stato ricoverato al Laurentius Hospital di Roermond; dimesso l’11 giugno è stato sottoposto a ulteriori esami presso l’ospedale universitario di Maastricht che hanno portato alla triste diagnosi. “Su sua richiesta, mons. Smeets ha ricevuto il sacramento dei malati prima degli esami clinici a Maastricht. Ha tratto molta forza da questo”, si legge nella nota, che riferisce: il vescovo non riesce a ricevere visite o rispondere personalmente ai messaggi, ma è “profondamente grato per i tanti auguri ricevuti e per le preghiere di molti e chiede che ciò continui”. Dall’11 giugno, la diocesi è retta dal vicario generale, mons. René Maessen. I vescovi dei Paesi Bassi, attraverso il loro presidente mons. Hans van den Hende, hanno “promesso al vescovo Smeets e alla comunità di fede della diocesi di Roermond la nostra solidarietà nella preghiera, perché abbiano forza di attraversare questo momento”.