Coronavirus Covid-19: Censis, si vaccinerebbero in un mese 17 milioni di persone in più con 30 dosi ad ogni farmacia

Con 20 dosi di vaccino anti-Covid al giorno per ciascuna delle 19mila farmacie presenti sul territorio si vaccinerebbero quotidianamente 380mila persone, cioè più di 11 milioni al mese, in aggiunta ai vaccinati negli hub. Con 30 dosi giornaliere somministrate per farmacia, sarebbero 17 milioni i vaccinati in un mese. È quanto emerge dalla ricerca del Censis realizzata in collaborazione con Adf (Associazione distributori farmaceutici) e Federfarma servizi (Associazione nazionale aziende di distribuzione e servizi di proprietà dei farmacisti). Per i vaccini “la distribuzione intermedia farmaceutica è pronta”, si legge in un comunicato del Censis, rendendo così possibile “accelerare la vaccinazione di massa”. Secondo la ricerca, grazie all’arrivo rapido e in piena sicurezza dei vaccini garantito dai professionisti specializzati del settore: i distributori intermedi full-line, “portando i vaccini nei presidi sanitari più prossimi alle vite degli italiani: le farmacie”, verrà impressa “una spinta decisiva per l’attuale campagna vaccinale e per quelle eventuali future, resa possibile da professionalità e dotazioni tecnologiche del settore della distribuzione intermedia farmaceutica e dalle farmacie, protagoniste primarie della nostra sanità di prossimità”.