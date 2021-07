Libano: Unifil, l’abbigliamento sportivo delle squadre di serie A donato dai caschi blu italiani a ragazze e ragazzi

(foto Ministero della Difesa)

Prosegue in Libano la campagna di solidarietà “Blue bricks for hope”, ideata e realizzata dai caschi blu italiani del Sector west di Unifil, grazie alla quale negli scorsi giorni è stato consegnato del materiale sportivo ad alcune piccole realtà calcistiche che si trovano nel sud del Paese dei cedri, area di responsabilità del contingente italiano. Tutto il materiale sportivo è frutto delle donazioni arrivate da alcune grandi squadre della serie A italiana, ma anche da piccole associazioni sportive dilettantistiche del novarese, ed è stato consegnato dalle cellule di Cooperazione civile militare (Cimic) del Comando del Sector west, di Italbatt e dell’It-Nse, le componenti del contingente italiano della missione Unifil su base Brigata alpina Taurinense, Reggimento Nizza Cavalleria (1°) e Reggimento logistico Taurinense. Sul sito del ministero della Difesa, viene spiegato come queste donazioni rappresentino per i ragazzi e le ragazze dei villaggi libanesi coinvolti un piccolo segno di speranza per un futuro migliore. Un’iniziativa che lo stesso ministero definisce “piccoli mattoni blu di speranza per un futuro migliore”, per la quale i militari italiani hanno riscosso il ringraziamento unanime da parte dei beneficiari che ne riconoscono anche l’impegno per la sicurezza dell’area.