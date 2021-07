Diplomazia: Sioi, aperte le iscrizioni al master in “Relazioni internazionali e Protezione dei diritti umani”

Aperte le iscrizioni alla XXII edizione del master in “Relazioni internazionali e Protezione dei diritti umani” promosso dalla Sioi (Società italiana per l’organizzazione internazionale) che si svolgerà dal 13 ottobre 2021 al 30 aprile 2022. Il programma del master, spiegano dalla Sioi, “consente di acquisire conoscenze e abilità nelle questioni più rilevanti relative alla diplomazia internazionale, politica ed economica, al fine di formare esperti in grado di analizzare e agire sui problemi e i cambiamenti politico-istituzionali in ambito internazionale. I settori di applicazione delle conoscenze acquisite riguardano l’area del diritto e dell’organizzazione internazionale, della politica economica, della teoria e storia delle relazioni internazionali e della protezione internazionale dei diritti umani”. Materie necessarie per costruire il proprio profilo e prepararsi ad intraprendere una carriera internazionale e diplomatica dove molteplici sono le opportunità di lavoro. La formazione è completata dai diversi seminari, tra i quali, “Analisi delle relazioni internazionali”; “Analisi dei conflitti”; “Tecniche di redazione note sintetiche e analitiche politico-diplomatiche”; “Imprese e diritti umani”; “Diplomazia digitale: social media”; “Gestione dei processi negoziali” e “Cerimoniale nelle relazioni internazionali”. Parte integrante del master è l’esperienza “sul campo” presso enti a vocazione internazionale, come il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), o presso le principali organizzazioni internazionali, Ong, e Camere di commercio, sia in Italia sia all’estero. Le lezioni si svolgeranno in modalità web live dal 13 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022 e in modalità blended (online e in presenza) dal 19 gennaio al 4 marzo 2022, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle 9.30 alle 13.15. Nel mese di marzo sono previste le prove finali del master e le discussioni delle tesi si svolgeranno entro il 30 aprile 2022.