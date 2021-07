49ª Settimana sociale: Carpi, giovedì 8 luglio la diocesi invita i giovani a “Future in progress – Dove sono gli attori?”

“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro: #tuttoèconnesso”. È questo il titolo della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Taranto in ottobre. Ma dove sono gli attori che condurranno verso questo futuro sperato? Verso la Settimana sociale la diocesi di Carpi vuole incamminarsi coinvolgendo i giovani direttamente, per portare a Taranto la voce, le speranze, le preoccupazioni e le idee di chi desidera prendersi cura della società e del pianeta perché sa che il nostro futuro e il nostro lavoro dipendono da quanto saremo bravi a custodire ciò che ci è stato donato.

Tutti i giovani tra 18 e i 35 anni sono quindi invitati a “Future in progress – Dove sono gli attori?”, World Cafè che avrà luogo all’Oratorio Eden giovedì 8 luglio, dalle 18.30 alle 20.30.

Il World Cafè è un metodo di confronto partecipativo e informale in piccoli gruppi, che permette a tutti di esprimere le proprie idee o di ascoltare semplicemente quelle degli altri, come se ci si trovasse al bar davanti a un caffè. Sarà guidato da due facilitatori che aiuteranno i gruppi a porsi domande generative e prenderanno appunti sulle proposte che emergeranno dalla creatività collettiva.

È obbligatorio iscriversi cliccando qui o scrivendo a dovesonogliattori@gmail.com entro mercoledì 7 luglio.