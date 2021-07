Lotta allo spreco alimentare: Acli, a Roma “EcceDiamo. Il festival del cibo giusto per tutti”

Si svolgerà presso la Città dell’altra Economia a Roma, il 30 e 31 luglio, “EcceDiamo. Il festival del cibo giusto per tutti”. L’evento, realizzato nell’ambito del progetto “The Avanzers”, è finanziato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed è stato organizzato dalle Acli nazionali con il contributo di Fap Acli, Caf Acli, Enaip nazionale, Acli Terra e con la partecipazione di Associazione Libera contro le mafie, Libera Terra, Agricoltura Capodarco, Giovani delle Acli e Unapol.

“Il recupero del cibo rappresenta l’anello fondamentale per far muovere un’economia circolare dove lo scarto diventa un bene utile e consumabile”, si legge in una nota. Le Acli sono da sempre impegnate in progetti di recupero delle eccedenze alimentari, ad esempio con il progetto Rebus, partito da Verona più di 10 anni fa e poi replicato in tante altre province o con il progetto “Il cibo che serve” a Roma, fondamentale durante il lockdown del 2020 per tante famiglie in povertà. L’evento “EcceDiamo” è un punto di arrivo ma anche un nuovo punto di partenza per far capire a tutti, partendo dai giovanissimi, quanto sia importante la lotta allo spreco ma soprattutto il recupero di tutti i beni non consumabili, per attivare processi virtuosi dove la solidarietà diventa una rete sempre più importante per la tenuta di una comunità.

Il programma della due giorni prevede un dibattito di apertura dal titolo” Eccedenze alimentari. Da spreco a risorsa”, venerdì 30 luglio alle ore 10,30. Interverrà, tra gli altri, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le conclusioni sono affidate al presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia. La giornata del 30 luglio proseguirà con altri momenti: alle 15 partirà lo show cooking contest “#The avanzers: il piatto antispreco!” che vedrà confrontarsi le brigati di giovani allievi di due Istituti alberghieri (Enaip Veneto e Ciofs Lazio). Dalle ore 16 alle 20 si terranno i laboratori per bambini e ragazzi “#The avanzers: supereroi contro lo spreco”.

Alle ore 16 è previsto anche il dibattito-dialogo con la cittadinanza “I diritti della terra”. Alle ore 17.30 si terrà la premiazione dello Show Cooking Contest “#The avanzers: il piatto antispreco!”. Alle ore 18 il secondo dibattito della serata dal titolo “Eccedenze. Da spreco a impresa sociale”. La giornata si concluderà alle 21,30 con lo spettacolo “Food Sound System”. Sabato 31 luglio inizierà alle ore 10 con i laboratori per bambini e ragazzi. Sempre alle ore 10 è prevista la presentazione del libro “Il buono che avanza: le reti Acli di recupero e distribuzione delle eccedenze”. Dalle ore 11.30 alle ore 13 si terrà un tavolo di lavoro animato dai territori Acli sul tema delle eccedenze e dello sviluppo sostenibile.