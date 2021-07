Processo in Vaticano: card. Becciu, “sono sempre stato obbediente al Papa, mi sento tranquillo in coscienza”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Obbediente al Papa che mi ha rinviato a giudizio, sono sempre stato obbediente al Papa, mi ha incaricato di tante missioni nella mia vita, ha voluto che venissi a processo e sto venendo al processo. Sono sereno, mi sento tranquillo in coscienza, ho la fiducia che i giudici sapranno bene vedere i fatti e la mia grande speranza è la certezza che riconoscano la mia innocenza. Poi vorrei dire che, con grande dispiacere e dolore, ma ho dato mandato agli avvocati di denunciare per calunnia mons. Alberto Perlasca e la signora Francesca Immacolata Chaouqui per le gravi falsità che hanno detto su di me e che sono apparse nelle carte processuali”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il card. Giovanni Angelo Becciu dopo l’udienza del processo.