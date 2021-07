Conferenza sul futuro dell’Europa: “Better together, essere cittadine e cittadini europei”, tavola rotonda al MacFest a Cava de’ Tirreni

“Better together: essere cittadine e cittadini europei”: è il titolo di una tavola rotonda che si svolgerà il 30 luglio prossimo all’interno del MacFest, il Festival della musica, dell’arte e della cultura in programma a Cava de’ Tirreni (Salerno) fino al 1° agosto. La tavola rotonda avrà al centro i temi della Conferenza sul futuro dell’Europa, “un momento di dialogo aperto a tutte e tutti con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere i valori europei e favorire e potenziare il dialogo tra cittadini e istituzioni”, spiegano i promotori. Interverranno: Sara C. Santoriello, vicepresidente Associazione Macass e moderatrice della tavola; Francesco Piemonte, responsabile Europe Direct Salerno; Giusy Sica, team leader di Re-Generation Youth Think Tank e volontaria di Insieme-per.eu; Christian Bisogno, responsabile The Green Hub e direttore Terra Metelliana Aps – Circolo Legambiente; Francesco Barbarito, coordinamento Forum dei giovani Provincia di Salerno; Maria Senatore, responsabile documentalista del Cde Unisa.