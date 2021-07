Disabilità: Lega del filo d’oro, iniziative ricreative per persone sordocieche e famiglie fino a settembre in 5 Regioni italiane

Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia la Lega del filo d’0ro ha dovuto rinunciare agli storici soggiorni estivi, l’appuntamento dell’anno più atteso dalle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, che rappresenta per loro un importante momento per stare insieme, fare nuove esperienze, mettersi alla prova nelle proprie autonomie, socializzare e superare tante barriere. Di fronte all’impossibilità di poter pianificare le tradizionali vacanze settimanali con gruppi numerosi di utenti e altrettanti volontari provenienti da tutta Italia, la Fondazione ha voluto comunque garantire loro delle occasioni di socialità e svago organizzando, a livello regionale, attività al mare, al lago o in città d’arte.

Iniziative brevi che, seppur in modalità più contenuta, caratterizzata da piccoli gruppi di utenti in modo da garantire al massimo la loro sicurezza e quella del personale e dei volontari che li accompagno, offriranno alle persone sordocieche preziosi momenti ricreativi, in sostituzione dei soggiorni estivi, dando al contempo un po’ di sollievo e riposo anche alle loro famiglie.

Partite a giugno, le iniziative estive 2021 proseguiranno nei mesi di luglio, agosto e settembre grazie all’impegno delle sedi e dei servizi territoriali dell’Ente in 5 Regioni italiane. Passeggiate culturali in città, weekend con le famiglie al lago, giochi e bagni al mare ed escursioni e attività sportive in mezzo alla natura. In particolare: nelle Marche sono previsti due brevi soggiorni a Senigallia e un soggiorno a Urbino; in Veneto un soggiorno breve presso il Lido di Jesolo; in Campania gli utenti potranno rilassarsi per qualche giorno presso il Country House Ponte Ufita (Bn); in Lombardia sono previsti due soggiorni brevi a Manerba sul Garda e un weekend con le famiglie presso l’agriturismo sul Garda; infine, nel Lazio, tre soggiorni brevi in località di mare e in agriturismo.