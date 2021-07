Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 66,1 milioni di dosi, vaccinate quasi 30,8 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 66.123.968 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 30.744.856 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 56,92% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 34.958.313 le somministrazioni a donne e 31.165.655 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 2.004.716 le somministrazioni tra i 12-19enni (651.178 immunizzati), 5.237.853 tra i 20-29enni (1.941.895), 6.209.366 tra i 30-39enni (2.522.646), 10.007.448 tra i 40-49enni (4.565.249), 13.070.405 tra i 50-59enni (6.400.714), 11.226.429 tra i 60-69enni (5.516.015), 10.101.915 tra i 70-79enni (5.028.824), 6.726.373 tra gli 80-89enni (3.355.501) e 1.539.463 tra gli over 90 (762.834).

Rispetto alle 69.250.178 dosi finora disponibili in tutta Italia (47.507.645 di Pfizer/BioNTech, 11.893.690 di AstraZeneca, 7.574.201 di Moderna e 2.274.642 di Janssen), ne sono state inoculate il 95,5%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 99,1%. Seguono Marche (97,4%) e Abruzzo (97,1%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (11.796.960) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (6.668.327) e Campania (6.408.509).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.984.527 a fronte di 2.376.833 effettuate a febbraio, di 6.051.100 a marzo, di 9.746.122 ad aprile, di 15.057.324 a maggio e di 16.654.355 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 14.213.803 le somministrazioni totali che hanno riguardato 3.152.986 prime dosi (comprese 90.450 di vaccino monodose Janssen) e 10.912.721 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte oltre 902mila somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.