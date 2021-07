Diocesi: mons. Oliva (Locri-Gerace), “senza lavoro non c’è futuro! La dignità negata rende questa area geografica terra bruciata”

“Non c’è dignità senza lavoro. La dignità negata rende questa area geografica terra bruciata, un deserto senza vita”. Lo ha detto oggi monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, in occasione del raduno dei vertici delle tre sigle sindacali a Siderno. “Accogliamo questa presenza sindacale come un segno di speranza – ha detto mons. Oliva -. Un Paese unito costruisce il suo futuro sulla laboriosità dei propri cittadini, sull’uguaglianza e sulle pari opportunità di lavoro”. Per il presule, “non si può pensare alla crescita di un Paese ove intere aree sono senza lavoro o sottoposte al lavoro nero, mal pagato, senza diritti”. Il vescovo di Locri ha sottolineato che “senza lavoro non c’è futuro! Senza lavoro si formano scarti sociali, aree di arretratezza e di sottosviluppo; si insinuano pericolosi percorsi di illegalità e criminalità organizzata”.