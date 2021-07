Coronavirus Covid-19: Von der Leyen (Commissione Ue), “raggiunto il traguardo di proteggere il 70% degli adulti con almeno una vaccinazione a luglio”

“Il 57% degli adulti ha già la protezione completa della doppia vaccinazione” contro il Covid 19. “L’Unione europea ha mantenuto la parola data”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in un messaggio video in cui invita i cittadini europei a continuare a vaccinarsi contro il Coronavirus. “Il nostro obiettivo era proteggere il 70% degli adulti nell’Unione europea con almeno una vaccinazione a luglio. Oggi abbiamo raggiunto questo traguardo”. Secondo Von der Leyen queste cifre “rendono l’Europa leader mondiale” nella campagna di vaccinazione contro il Coronavirus ma è necessario restare vigili per tenere sotto controllo le nuove forme del virus. “La variante delta è molto pericolosa – ha aggiunto -. Invito quindi tutti coloro che ne hanno l’opportunità a farsi vaccinare. Per la propria salute e per proteggere gli altri”. Infine, Von der Leyen rassicura: “L’Ue continuerà a fornire quantità sufficienti di vaccini”.