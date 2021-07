Padre Dall’Oglio: Roma, domani un incontro al Centro Fonte di Ismaele per ricordarlo a otto anni dal rapimento

A otto anni dal rapimento di padre Paolo Dall’Oglio (29 luglio 2013), domani, mercoledì 28 luglio, alle ore 10, presso il Centro Fonte di Ismaele in via Chiovenda snc (angolo via Palmiro Togliatti) a Roma (Cinecittà), si terrà un incontro speciale per raccontare chi è padre Paolo Dall’Oglio ai bambini più fragili della Capitale accolti da Medicina Solidale.

Il Centro “Fonte di Ismaele” è stato intitolato idealmente all’opera e all’impegno di padre Paolo Dall’Oglio che proprio nell’esclusione di Ismaele ha visto una situazione esistenziale in cui “Dio ascolta” il pianto del bambino e “indica la fonte a cui attingere l’acqua” necessaria per non morire nel deserto.

“Sarà la sorella di padre Paolo, Francesca Dall’Oglio a raccontare ai più piccoli chi è il fratello e la sua chiamata, mentre Riccardo Cristiano, giornalista e scrittore, presenterà la sua profezia per la Chiesa avendo guardato al bambino Ismaele come paradigma di un’elezione da parte per Dio per ogni bambino escluso”, spiega una nota di Medicina Solidale.

Saranno presenti, tra gli altri, Lucia Ercoli, coordinatrice di Medicina Solidale e direttrice del Centro Fonte di Ismaele, l’equipe di volontari che opera nel centro, alcuni bambini accolti presso il Centro, mons. Pier Paolo Felicolo, direttore dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Roma.