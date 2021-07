Sistemi alimentari: pre-vertice Onu. Mohammed (vice-segretaria generale), “il cibo è fattore di cambiamento”

“Il cibo è un fattore trasformativo del cambiamento”. Lo ha affermato oggi la vice segretaria generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed ,al pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in corso a Roma, ricordando che i governi “sono sempre più consapevoli del valore dell’adattamento dei sistemi alimentari per contribuire meglio ai mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene, degli agricoltori e di altri produttori alimentari, all’equità di genere e all’impegno dei giovani, nonché alla nutrizione e alla salute delle persone, alla rigenerazione biodiversità e alla riduzione delle emissioni di gas serra e ad una maggiore resilienza di fronte a malattie e conflitti violenti”. Amina J. Mohammed ha detto che il Food Systems Summit “è stato progettato per fornire ai governi nazionali e ad altre parti interessate un’opportunità per garantire che i sistemi alimentari siano inclusivi, trasformativi e adatti alle generazioni future”. Nonostante le difficoltà della pandemia almeno 145 governi hanno convocato dialoghi nazionali su questi temi, ha sottolineato la vice-segretaria Onu, e “sono stati annunciati più di 750 dialoghi indipendenti, alcuni dei quali collegati ai dialoghi nazionali per garantire un coinvolgimento più diversificato delle parti interessate. Ed è qui che l’inclusione è davvero importante, per costruire il futuro insieme a coloro che ne beneficeranno e parteciperanno”.