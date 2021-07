Diocesi: Molfetta, il 30 luglio conferenza stampa per la proclamazione della città “Civitas Mariae”

Venerdì 30 luglio, alle 11 presso il Comune di Molfetta, si terrà una conferenza stampa per presentare le iniziative programmate per la proclamazione della città di Molfetta “Civitas Mariae” e per i festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Martiri del prossimo 8 settembre. La proposta di proclamazione è stata avanzata dal Comitato Feste patronali e condivisa, in Giunta comunale, nella seduta del 7 ottobre 2020. La richiesta formale è stata poi accolta dal vescovo Domenico Cornacchia. Il titolo di “Civitas Mariae” è conferito in occasione del 70° anniversario della proclamazione di Maria SS. Regina dei Martiri a compatrona della città di Molfetta, “coronando così la devozione che la città ha manifestato, nel corso dei secoli, alla Vergine Maria”. Alla conferenza stampa interverranno, oltre a mons. Cornacchia, il sindaco, Tommaso Minervini, e Leonardo Siragusa, presidente del Comitato Feste patronali.