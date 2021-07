Paesi Bassi: diocesi e parrocchie, incontri on line per una strategia comunicativa mediante i video

Le diocesi e parrocchie olandesi nelle scorse settimane hanno dedicato del tempo a riflettere, confrontarsi, scambiare esperienze sul tema dell’utilizzo dei video nella propria strategia di comunicazione. L’iniziativa di questi incontri on line è nata dalla redazione di “katholiekeleven.nl”, sito di informazione legato alla Conferenza episcopale. “In conseguenza della pandemia, tante parrocchie hanno fatto esperienza con i video online attraverso i live streaming”, ha spiegato Daphne van Roosendaal, caporedattrice di “katholiekeleven.nl”. Ora “vogliamo aiutare a fare il passo successivo condividendo le nostre esperienze”. Negli incontri si sono svolti approfondimenti su grandi temi declinati rispetto all’espressione comunicativa del video (la comunicazione sociale, informazione e ispirazione, messaggio di fondo e valore aggiunto) e scambi più pratici sul ruolo e il possibile utilizzo del video nella strategia di comunicazione di una parrocchia e di una diocesi (sia sui siti e nell’informazione digitale, sia in quella cartacea attraverso i qr code), così come si è discussa della necessità di avere “video editor” preparati – esattamente come le riviste e i siti web parrocchiali hanno redattori – e della possibilità di creare un coordinamento tra team editoriali, in modo da poter rafforzare lo scambio di idee e di buone prassi.