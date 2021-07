Incendi nell’Oristanese: diocesi Ales-Terralba, il 1° agosto colletta straordinaria di solidarietà

L’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni, ha rivolto un appello a parroci, sacerdoti, collaboratori e alle 57 comunità della diocesi alerese per promuovere, domenica 1° agosto, in tutte le parrocchie “una colletta straordinaria da devolvere interamente al sostegno di chi è stato colpito dalla tragedia”. L’iniziativa è stata lanciata dal presule dopo i roghi che hanno colpito l’Oristanese. “Come sempre davanti a fatti così gravi restiamo attoniti e ci chiediamo di chi sia la responsabilità: confidiamo che sia fatta luce sulle cause, che lo Stato, la Regione e gli enti preposti siano attivi fin da subito nel sostenere le popolazioni coinvolte perché possano al più presto rialzarsi”.

Davanti a questa emergenza, l’arcivescovo aggiunge che “come Chiesa non possiamo restare indifferenti e crediamo – aggiunge – che sia opportuno fare la nostra parte”. “Confido che, come sempre in queste occasioni, la generosità di ciascuno di voi sarà autentica e pronta. Ciascuno di noi, dunque, è chiamato a fare la propria parte”.

Le offerte saranno versate sul conto corrente bancario della diocesi di Ales-Terralba-Caritas diocesana e successivamente il vescovo tramite la Caritas le inoltrerà alla diocesi di Alghero-Bosa e ad alcune comunità particolarmente colpite in diocesi di Oristano e Ales-Terralba.