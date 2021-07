Reddito di cittadinanza: Inps, a giugno 1,2 milioni di nuclei beneficiari per un totale di oltre 3 milioni di persone. Importo medio di 551 euro

Nel mese di giugno 2021, i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza sono stati oltre 1,2 milioni, mentre i percettori di Pensione di cittadinanza sono stati 128mila, per un totale di 1,3 milioni di nuclei e oltre 3 milioni di persone coinvolte, di cui 753mila minorenni. Ne dà notizia oggi l’Inps, spiegando che “in relazione al primo semestre del 2021, sono oltre 1,6 milioni i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC, pari a 3,7 milioni di beneficiari, di cui 1,3 milioni sono minori”.

Stando ai dati diffusi, la distribuzione per macro aree geografiche vede un incremento del 4% di percettori nelle Regioni del Nord e del Centro rispetto al mese di maggio, con 579mila beneficiari al Nord (+21mila) e 419mila al Centro (+17mila), mentre nell’area Sud e Isole l’incremento è del 2% (+48mila) toccando i 2 milioni di percettori. Prevalgono i nuclei composti da una o due persone (64%) e il numero medio di persone per nucleo è 2,2. I nuclei con minori sono 440mila e costituiscono il 33% dei nuclei beneficiari, pari al 54% delle persone interessate, mentre i nuclei con disabili sono 227mila, il 17% del totale, pari al 18% delle persone interessate. L’importo medio erogato a livello nazionale è di 551 euro (581 euro per il RdC e 266 per la PdC), con il 60% dei nuclei che percepisce un importo inferiore a 600 euro e l’1% un importo superiore a 1.200 euro. L’86% delle prestazioni è erogato a cittadini italiani, il 9% a cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno, il 4% a cittadini europei e l’1% a presenze miste dei casi precedenti.

Nei primi sei mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di 67mila (26mila nel 2020, 107mila da inizio della misura) e le decadenze sono 200mila. Il numero delle reiezioni di domande di RdC/PdC si attesta invece a circa 1,2 milioni da inizio dell’implementazione della misura.

Per quanto riguarda il Reddito di emergenza (Rem), sono 562mila nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità, delle tre previste (marzo, aprile e maggio), con un importo medio mensile pari a 544 euro e un numero di persone coinvolte pari a 1,3 milioni. Dei 562mila nuclei beneficiari di Rem dl 41/2021 (comma 1), 196mila avevano già percepito il Reddito di emergenza nel 2020.