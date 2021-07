Sistemi alimentari: pre-vertice Onu. Unicef e Oms, 1 bambino su 3 non cresce bene a causa della malnutrizione

“A livello globale 1 bambino su 3 non cresce bene a causa della malnutrizione – una delle principali cause della mortalità infantile nel mondo – mentre 2 bambini su 3 non hanno accesso a diete diversificate minime di cui hanno bisogno per crescere, svilupparsi e apprendere. Vi sono alti tassi di ritardi nella crescita e un preoccupante incremento di sovrappeso e obesità fra i bambini”. Lo dichiarano Hernietta Fore, direttore generale dell’Unicef, e Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, in occasione del pre-summit delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in corso a Roma, considerato “un’opportunità per impostare l’agenda su come coraggiosamente e collettivamente intendiamo rafforzare i sistemi alimentari, promuovere diete sane e migliorare la nutrizione, soprattutto per i bambini e i giovani”. Negli ultimi decenni, i cambiamenti nei nostri sistemi alimentari globali – comprese le pratiche utilizzate per crescere, distribuire, commercializzare, consumare e disporre del nostro cibo – hanno determinato il fatto che “gli alimenti più nutrienti e sicuri costino troppo o siano inaccessibili per milioni di famiglie – osservano i due responsabili di Unicef e Oms -. Molti ricorrono sempre più agli alimenti trasformati che sono accessibili, ampiamente disponibili e commercializzati in modo aggressivo, ma spesso ricchi di zuccheri, grassi e sale malsani”. “Una combinazione tossica di crescente povertà, disuguaglianze, cambiamento climatico e Covid-19 sta ulteriormente minacciando i sistemi alimentari e il benessere nutrizionale dei bambini, soprattutto fra i più poveri e le famiglie e le comunità più vulnerabili”, avvertono, chiedendo “una trasformazione del sistema alimentare che ascolti le voci di bambini e giovani e sblocchi diete nutrienti, sicure, accessibili e sostenibili per ogni bambino”.