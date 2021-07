Coronavirus-Covid-19: Viterbo, oggi vaccinazioni per persone fragili nella sede della mensa Caritas

Si svolge stamattina, dalle 10.30 a Viterbo, una giornata di vaccinazioni contro il Covid-19 per persone senza fissa dimore o in condizioni di fragilità. L’iniziativa è promossa dalla Asl del capoluogo della Tuscia assieme alla Caritas diocesana di Viterbo, che mette a disposizione il cortile della mensa nella struttura adiacente al monastero di Santa Rosa, con ingresso in viale Raniero Capocci, per l’attivazione dell’hub vaccinale. “L’obiettivo è quello di garantire il diritto di vaccinarsi alle persone che finora non hanno potuto accedere”, spiegano dalla Caritas di Viterbo. Alle persone che aderiranno verrà somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson. Dall’inizio della pandemia, la Caritas diocesana di Viterbo si è mobilitata ed è tuttora operativa anche su altri versanti: dal servizio mensa con ingressi scaglionati nel rispetto delle norme sanitarie al dormitorio allestito appositamente in un’area del monastero di Santa Rosa per avere spazi più ampi rispetto al passato, dall’inserimento di nuovi volontari giovani in sostituzione di quelli più anziani e in condizioni di salute più fragili al centro d’ascolto sempre attivo su appuntamento. Quest’ultimo, attraverso un numero di telefono di riferimento, raccoglie anche prenotazioni per richieste di pacchi viveri.